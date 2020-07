Feiern an Marbacher Schulen Stolz, Freude und ein starker Jahrgang

Marbach - Auch bei den Abschlussfeiern an den Marbacher Schulen wirkte sich Corona am Freitagabend auf die Regie aus. Beim Friedrich-Schiller-Gymnasium hieß das für die Eltern der Abiturienten, dass eine Teilnahme an der Zeremonie nicht möglich war. Von zuhause aus und per Livestream konnten sie aber immerhin am Bildschirm verfolgen, was sich draußen in der sommerlichen Frühabend-Szenerie auf dem Pausenhof abspielte.