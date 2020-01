FEIERAbend im Weingut Gemmrich Gesellig bei Glühwein und Stockbrot

Gemmrichs Weine und Edelbrände kennt man auch außerhalb des Bottwartals. Die Bekanntheit verstärkt haben dürfte der Jungwinzerpreis Baden-Württembergs im Frühjahr vergangenen Jahres für Anja und Simon Gemmrich (wir berichteten). Dieser Erfolg zieht an. Die Menschen aus der Region fühlen sich verbunden und kommen zu Glühwein, Roter Wurst und Stockbrot am Lagerfeuer in offenen Feuerschalen. Vom Andrang war selbst Bernd Gemmrich, Seniorchef des Weinguts, überrascht, denn „dass es so viel Stau gibt, hätte ich nicht gedacht!“. Bis weit hinaus auf die Straße warteten die Besucher und standen an.