Nasenspray als Störfaktor

So stellen sich viele die Frage, ob Nasenspray oder Nasentropfen störend wirken können. Manche Ärzte raten zwar dazu, es mit Nasenspray zu probieren, sofern man Schwierigkeiten beim Einführen des Tupfers in die Nase hat. Wirkstoffe wie Xylometazolin sorgen nämlich dafür, dass sich die Gefäße in der Nase zusammenziehen. Wodurch dann mehr Platz für den Tupfer entsteht. Doch das Ganze ist mit Vorsicht zu genießen.