Fehler bei der Stimmabgabe Armin Laschet faltet Stimmzettel falsch

Auf der Internetseite des Bundeswahlleiters heißt es unmissverständlich: „Der Stimmzettel muss vor dem Verlassen der Wahlkabine so gefaltet sein, dass nicht erkennbar ist, wie man gewählt hat.“ Und weiter: „Sie [müssen] in der Wahlkabine Ihren Stimmzettel so falten, dass Ihre Wahlentscheidung nicht erkennbar ist. Nur so kann das Wahlverfahren ordnungsgemäß ablaufen und das Wahlgeheimnis gewahrt werden.“