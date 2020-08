Fehler bei der Bezügeabrechnung Berliner Bausenatorin Katrin Lompscher tritt zurück

Berlin - Die Berliner Bausenatorin Katrin Lompscher (Linke) hat ihren Rücktritt erklärt. Es sei ihr „bewusst geworden, dass es bei der Abrechnung meiner Bezüge aus Verwaltungsrats- und Aufsichtsratstätigkeit Fehler gegeben“ habe, erklärte Lompscher am Abend in Berlin. Sie habe „sofort nach Bekanntwerden der fehlenden Abführung an die Landeskasse reagiert und den Differenzbetrag überwiesen“, betonte die Politikerin. Für die Versäumnisse übernehme sie die Verantwortung.