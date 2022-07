Aber gerade an diesem letztlich nicht überlebensnotwendigen Produkt lässt sich erklären, was da gerade in den Lieferketten hakt. Was für technische Bereiche wie Autos oder Maschinen entscheidende Computerchips sind, die schon früh im Verlauf der Coronakrise vor allem wegen der Probleme asiatischer Lieferanten zur Mangelware wurden, ist für viele andere Bereiche das Papier. Und so ist auch bei Zigaretten nicht der Kernbestandteil, der Tabak, das entscheidende Problem, sondern die Verpackung.