Federal Reserve US-Notenbank deutet Drosselung ihrer Wertpapierkäufe an

Die US-Wirtschaft werde in diesem Jahr so stark wachsen wie seit Jahrzehnten nicht mehr, sagte Powell. Das Wachstum sei zum Teil auch schlicht ein Aufholeffekt nach dem Wirtschaftseinbruch im vergangenen Jahr. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) der weltgrößten Volkswirtschaft soll Schätzungen zufolge in diesem Jahr um rund 7 Prozent wachsen. Auf dem Arbeitsmarkt müssten weitere Fortschritte erzielt werden, um das von der Fed angestrebte Ziel der Vollbeschäftigung zu erreichen, betonte Powell. Die Arbeitslosenquote ist mit 5,9 Prozent immer noch deutlich höher als vor der Corona-Pandemie. Anfang 2020 lag die Quote bei 3,5 Prozent, dem niedrigsten Stand seit Jahrzehnten.