FDP-Klausurtagung Lindner: Wollen nach Corona bessere Version des Landes

Lindner warf der großen Koalition vor, die Corona-Krise nur zu verwalten und nicht zu gestalten. "Die große Koalition tut auch in dieser Krise das, was sie in der Vergangenheit getan hat: "Sie schüttet die Probleme mit viel Steuergeld zu." Die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt könne aber auf Dauer nicht auf Pump in Gang gehalten werden. "Kurzarbeit und Schuldenwirtschaft sind kein Geschäftsmodell für Deutschland", betonte Lindner.