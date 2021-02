FDP, Grüne und Linke Opposition will Wahlrechtsreform in Karlsruhe kippen lassen

Es gehe darum, die bewährten Spielregeln der liberalen Demokratie zu verteidigen, gerade in einer Zeit, in der diese unter Druck stehe, sagte der FDP-Politiker Buschmann. "In einer Zeit, in der gewissermaßen Benzin in der Luft liegt stimmungstechnisch, spielt man nicht mit Streichhölzern." Dies aber tue die große Koalition immer wieder. Sollte das Bundesverfassungsgericht das neue Recht außer Kraft setzen, werde bei der Bundestagswahl kein Chaos herrschen, da dann einfach die alte Rechtslage wieder auflebe.