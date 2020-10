VfB Stuttgart beim FC Schalke 04 Warum Mateo Klimowicz nicht wirklich überzeugen konnte

Der offensive Dreizack des VfB vom Freitagabend in Gelsenkirchen mit Klimowicz, Kalajdzic und Tanguy Coulibaly jedenfalls hatte bis zum Beginn dieser Saison keinerlei Bundesliga-Erfahrung, was in vielen Situationen zu sehen war, da die letzte Konsequenz im Angriff fehlte.

Das änderte sich mit dem Beginn der zweiten Hälfte nach der Einwechslung von Stürmer Nicolas Gonzalez, der für Kalajdzic in die Partie kam. Klimowicz allerdings hatte am offensiven Aufschwung des VfB im zweiten Abschnitt, nun ja, nicht so wirklich seinen Anteil.

Seine einzige auffällige Szene hatte er in Minute 62, als er einen Fernschuss riskierte, der ungefährlich war. Eine Viertelstunde vor Schluss wurde Klimowicz dann ausgewechselt. Seine Saisonbilanz bleibt also bei einem Tor stehen, das er am zweiten Spieltag nach seiner Einwechslung beim 4:1 beim FSV Mainz erzielte.