FC Marbach stellt die Weichen im Sommer neu Matteo Battista wird FC-Trainer

„Vereine wie der FC Marbach sollten mindestens in der Bezirksliga spielen. Das sollte ein kurzfristiges Ziel sein. Langfristig muss man wieder in die Landesliga“, findet er und drückt seinem Trainer-Kollegen Niko Koutroubis alle Daumen, dass dieser den Wiederaufstieg in dieser Saison noch schafft mit dem Team. Aktuell ist man Fünfter. „Doch auch wenn der Aufstieg nicht gelingt: Ich freue mich auf die Arbeit in Marbach“, sagt Battista, der diese zusammen mit Co-Trainer Toni Carneiro und Torwart-Trainer Thomas Jürgens antreten wird. Ein Team, mit dem er bereits in der Vergangenheit lange gearbeitet hat. So unter anderem in Pleidelsheim, Benningen oder Ludwigsburg. In Pleidelsheim war er zu Bezirksliga-Zeiten drei Jahre lang Trainer, in Benningen stand er eineinhalb Jahre in der Bezirksliga an der Seitenlinie. Eineinhalb Jahre coachte er auch die Fußballer von 07 Ludwigsburg. Das Gastspiel beim FC Marbach dauerte seinerzeit ein halbes Jahr, Battista hatte für Detlef Olaidotter übernommen. „Ich musste mich nach dem halben Jahr damals dann leider schweren Herzens verabschieden, da ich einen neuen Job angetreten hatte und ich mehr Zeit für meinen Sohn gebraucht habe“, erklärt er. Beides zusammen war nicht mit der Arbeit bei dem damaligen Landesligisten zu vereinen.