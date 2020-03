FC Marbach – GSV Pleidelsheim Etwas glücklich, aber hochverdient

Letztlich musste aber auch er einräumen, dass die Pleidelsheimer an diesem Tag insbesondere vor dem Tor die abgezocktere Mannschaft waren. „Endlich! Die Jungs lernen dazu“, freute sich Roberto Raimondo. Dass auch die beiden weiteren Tore nicht unumstritten waren, störte ihn dabei wenig. So monierten die Marbacher vor dem 0:2 von Manuel Schneider (68.) ein Pleidelsheimer Handspiel, „dem 0:3 geht ein klares Foul voraus“, beurteilte Pfisterer die Entscheidung durch Patrick Sirch in der 79. Minute. Doch Pierre Fees stellte nochmal klar: „Es lag sicher nicht am Schiedsrichter. Wir waren nicht gut genug.“ Und in der Schlussphase war der Unparteiische noch gnädig, dass er Baldino Oliveri nicht vorzeitig zum Duschen schickte – Anlass dazu hätte er gleich zweimal gehabt. Einer unnötig hektischen Schlussphase, während derer es am Spielfeldrand unter den Zuschauern schier zu Handgreiflichkeiten kam, folgte noch ein kurzer verbaler Schlagabtausch nach dem Abpfiff. Kurz darauf hatten sich die Gemüter aber wieder beruhigt und die GSVler fuhren mit drei Punkten nach Hause. FC Marbach:

Forisch – Sangare, Seker, Oliveri, Feilner (71. Linke) – Lach (46. Danner), Maier (58. Grätz), Zieba, Ferreira – Fees, Misimi. GSV Pleidelsheim:

Michler – Pace, Cardinale, K. Sirch, Weiden (77. J. Schneider) – Hachmann (59. Singer), Pfeiffer (82. Bürgstein), Strigaro, M. Schneider – Bender, P. Sirch.