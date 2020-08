FC Liverpool schottet sich ab Testspiel gegen den VfB Stuttgart findet Stand jetzt statt

Stuttgart/Saalfelden - Der Brandlhof in Saalfelden ist in diesen Tagen gut abgeschirmt. Denn in dem Vier-Sterne-Hotel logiert im Augenblick der FC Liverpool – und Jürgen Klopp würde aus dem Trainingslager in dem Alpenort gerne eine geheime Kommandosache machen. Nicht, weil der Trainer öffentlichkeitsscheu geworden ist. Sondern, weil die Corona-Pandemie natürlich auch den englischen Fußballmeister ergriffen hat.