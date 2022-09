FC Bayern München Vor Inter-Spiel: Genervter Nagelsmann vermisst die Energie

Zweimal 1:1 - die Münchner, die bis vor Kurzem noch so unaufhaltsam schienen, gewinnen eben doch nicht immer. Gegen Borussia Mönchengladbach konnte das noch auf "Chancenwucher" zurückgeführt werden, wie Nagelsmann sagte. Nun müssen seine Profis vor dem Auftakt der Gruppenphase in der Königsklasse bei Inter Mailand am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) die erste wirklich enttäuschende Leistung der Saison verarbeiten.