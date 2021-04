FC Bayern München Müller zu Lewandowski-Aus: "Müssen das gemeinsam auffangen"

"Wenn unser mit Abstand bester Torjäger und so eine Persönlichkeit ausfällt, ist das nicht ganz einfach. Aber das ist die Herausforderung des Profigeschäfts und nichts ganz Neues", sagte Müller auf der Internetseite des Vereins. "Wir müssen das gemeinsam auffangen. Wir haben in der Offensive immer noch sehr gute Optionen und verschiedene Varianten für die Aufstellung." Der deutsche Fußball-Rekordmeister habe "nicht nur einen Spieler mit Top-Qualitäten in der Mannschaft, sondern ganz, ganz viele."