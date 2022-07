FC Bayern München Matthäus über "Theater" um Lewandowski: "Schadet dem Verein"

Neues Angebot aus Barcelona?

Der 33 Jahre alte Lewandowski will den deutschen Rekordmeister aus München verlassen und zum FC Barcelona wechseln. Nicht bekannt ist, ob das laut Medienberichten geplante neue Angebot der Katalanen von 50 Millionen Euro Ablöse plus Boni bei den Bayern eingereicht wurde. Dem Vernehmen nach wären die Bayern ab dieser Summe verhandlungsbereit. Stand jetzt gilt die Aussage der Club-Bosse, dass Lewandowski seinen bis zum 30. Juni 2023 datierten Vertrag erfüllen soll. Der polnische Angreifer war am Mittwoch in das Bayern-Training in der Sommer-Vorbereitung eingestiegen.