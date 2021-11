FC Bayern München Gericht weist Katar-Antrag vor Jahreshauptversammlung zurück

Bayern-Mitglied und Initiator Michael Ott wollte die Behandlung des Streitthemas bei der Versammlung durchsetzen. Er kündigte an, in der Versammlung "einen Spontanantrag probieren" zu wollen. "Es ist noch nicht alles verloren", schrieb Ott bei Twitter. Das Thema Katar könnte auch zumindest in Redebeiträgen von Mitgliedern angesprochen werden. Zahlreiche Bayern-Fans stören sich wegen der umstrittenen Menschenrechtsfrage im Gastgeberland der nächsten Fußball-WM an der hoch dotierten Partnerschaft mit der katarischen Fluglinie. Der Verein soll Druck auf die FC Bayern AG ausüben, dass der bis 2023 laufende Millionenvertrag beendet und nicht verlängert wird.