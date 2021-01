FC Augsburg gegen VfB Stuttgart „Vielleicht sollten wir auch vor Heimspielen im Hotel übernachten“

Verfolgen Sie alle aktuellen Entwicklungen in unserem VfB-Newsblog!

FCA-Kapitän Daniel Caligiuri:

„Wir sind in der ersten Halbzeit gut gestartet, aber Stuttgart hat die Konter sehr gut ausgespielt. Der Elfer war meiner Meinung nach nicht gerechtfertigt, das war zu wenig. Das ist eine Fehlentscheidung und schlussendlich spielentscheidend.“

VfB-Abwehrchef Waldemar Anton:

„Wir haben heute ein gutes Spiel gemacht. Wir waren giftig und griffig. Den Elfmeter nehmen wir gerne an, auch wenn es nicht so deutlich war, wie es auf den ersten Blick gewirkt hat. Wir müssen zwar das ein oder andere Tor mehr machen, aber unterm Strich passt es. Ich freue mich, dass ich meinen ersten Assist sammeln konnte. Ich hätte mich auch über ein Tor gefreut, aber eine Vorlage ist für mich wie ein Tor.“

VfB-Sportchef Sven Mislintat zur Unruhe im Club:

„Um ehrlich zu sein, ich arbeite in einem Verein, in dem schon eine große Unruhe war, als ich begonnen habe. In diesem Sinne könnte man sagen: nichts Neues“, sagte er dem Sender Sky am Sonntag vor dem Spiel des schwäbischen Rückkehrers in der Fußball-Bundesliga beim FC Augsburg. „Natürlich betrifft uns das Thema am Rande. Aber nicht auf dem Spielfeld.“

