FC Augsburg Diese Ex-Trainer des VfB Stuttgart sind beim FCA im Gespräch

Der 59-Jährige betreut aktuell den FC St. Gallen in der Schweiz. Dem Vernehmen nach läuft dort sein Vertrag noch bis zum Sommer 2025. Zeidler äußerte sich selbst zunächst auf Anfrage nicht. Zeidler hat unter anderem als Chef den FC Sochaux in Frankreich, RB Salzburg in Österreich und die Stuttgarter Kickers betreut. Als Assistent war er darüber hinaus unter anderem für die TSG 1899 Hoffenheim sowie den VfB Stuttgart II tätig.