FC Astoria Walldorf gegen VfB Stuttgart II Fahrenhorst-Team holt wichtigen Auswärtsdreier in Walldorf

Für das Tor des Tages sorgte Startelfdebütant Marco Wolf bereits in der 26. Minute. Auch die Abwehr um Holger Badstuber kann sich freuen: in Walldorf gingen die „kleinen“ Schwaben zum ersten Mal in dieser Saison ohne Gegentor vom Platz. Mit dem Sieg klettert der VfB II in der Regionalliga Südwest auf den 12. Tabellenplatz. Kommenden Sonntag steht das nächste Saisonspiel an – dann trifft das Fahrenhorst-Team zu Hause im Robert-Schlienz-Stadion auf den VfR Aalen (Anpfiff 14 Uhr).