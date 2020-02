Fauna Topics in Rielingshausen Krabbelnde Leckerbissen in riesiger Zahl

Marbach-Rielingshausen - Ständig zirpt und ziept es leise aus irgendeiner Ecke. Plötzlich huschen drei Mäuse an der Wand entlang. Und ein fingernagelgroßes Tierchen schleppt sich über den Boden. In einem Glas kleben Blattläuse an einer Pflanze, auf einer Art Tablett kringeln sich unzählige Schmeißfliegenmaden. Und über all dem liegt ein ziemlich strenger Geruch in der Luft. Zartbesaitete Naturen könnten also durchaus hin und wieder zusammenzucken, wenn sie durch die Arbeitsräume der Firma Fauna Topics am Rande von Rielingshausen spazieren. Für den Geschäftsführenden Gesellschafter Marc Rudolf und sein Team sind diese äußeren Umstände hingegen business as usual. Schließlich ist das Unternehmen im landwirtschaftlichen Sektor tätig und verdient sein Geld mit der Zucht und dem Handel von Lebendfutter.