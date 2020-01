Fastnacht Farbenfroher Start in die Karnevalszeit in Mainz

Am Straßenrand jubelten ihnen einige Tausend Zuschauer zu, mit vielstimmigem "Prost Neujahr" und noch etwas zaghaftem "Helau". Anders als in Köln und Düsseldorf mit dem Auftakt am 11.11. beginnt die närrische Zeit in Mainz offiziell mit dem Neujahrstag.