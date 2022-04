Fastenmonat Ukraine-Krieg sorgt für hohe Preise zu Beginn des Ramadan

Russland und die Ukraine sind für viele arabische Staaten wichtige Lieferanten für Weizen und Sonnenblumenöl. Nun drohen Engpässe. Vielerorts steigen deshalb bereits die Preise. Im Libanon sowie den Bürgerkriegsländern Jemen und Syrien müssen viele arme Menschen ohnehin seit langem Mahlzeiten auslassen.

Gedenken an Opfer von Krieg

In der Türkei wurden Freitagabend die ersten Ramadan-Gebete abgehalten. Viele der rund 90.000 Moscheen im Land zieren feierliche Sprüche in Leuchtschrift zum heiligen Monat, die zwischen den Minaretten aufgespannt sind. In Supermärkten liegen Ramadan-Sortimente aus, etwa Datteln und Rosenwasser. Türkische Ratgeber diskutieren, ob man durch das Fasten abnimmt oder nicht.

Islamverbände in Deutschland wollen im Ramadan auch für die Opfer von weltweiten Konflikten beten. "In Zeiten des Krieges sind unsere Gedanken bei den Menschen in der Ukraine und anderswo, wo Krieg stets Leid und Zerstörung bringt", sagte der Vorsitzende des Zentralrats der Muslime, Aiman Mazyek. "Wir beten für die Opfer im Heiligen Monat Ramadan ganz besonders und bitten Gott um Frieden für alle Menschen auf der Welt."