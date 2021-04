Fastenmonat der Muslime beginnt Ramadan: Fastenbrechen nur zuhause

Neue Seiten des Ramadan entdecken

Auch in der Kornwestheimer Ayasofya-Moschee wird man das Zusammenkommen in diesem Jahr vermissen. „Das Zusammenkommen zu Ramadan ist schon etwas Besonderes“, findet Sprecher und Ehrenvorsitzender Recep Aydin. „Die Menschen verstehen natürlich, warum wir das so machen müssen“, fügt er hinzu. „Aber toll findet es trotzdem niemand.“ Der Besuch in der Moschee und das Zusammentreffen der Gemeinde fehle zwar extrem, sagt auch Canan Balaban, Kornwestheimer Grünen-Stadträtin und praktizierende Muslimin. Wo einige Aspekte der Fastenzeit in diesem Jahr zu kurz kämen, entdecke man aber auch ganz neue Seiten an Ramadan. „Das Nur-bei-sich-sein und die Beziehung zwischen Mensch und Gott werden intensiviert“, erklärt Balaban. „Die Gebete stehen noch mehr im Vordergrund.“ Für das Fastenbrechen am Abend könne zwar nur der engere Familienkreis zusammenkommen. Weil sich Videocalls in der Pandemie aber etabliert hätten, könne man sich zum Iftar auch digital treffen. „Dabei wird dann zum Beispiel der Kontakt zu Familienmitglieder, die im Ausland leben, noch stärker.“ Online könne man etwa auch Koranrezitationen verfolgen. „Ramadan wird digitalisiert“, fügt Balaban hinzu.