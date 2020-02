Faschingsumzug in Murr Bunt, vielfältig und immer was los

Manuela ist wie alle vom MSC Sindelfingen im venezianisch geprägten Engelskostüm unterwegs, schränkt aber sofort etwas ein: „Na, ja, Engel sind wir nicht gerade.“ Evi Öhler von den Ratsweibern Murr sieht etwas übernächtigt aus. Kein Wunder, denn „wir sind von Mittwoch bis Mittwoch unterwegs“, plaudert Jasmina aus dem Nähkästchen. Fasching ist anstrengend und intensiv. „Anstrengend, aber es geht“, meint ein Narr der Murrtalfunken. „Fasching geht immer“, erklärte er lachend. Gänzlich spurlos sind die Anstrengungen an Jasmin und Robert vorbeigegangen. Als Prinzenpaar hatten sie Nehmerqualitäten. Doch nicht alle stecken das so spurlos weg. Gerda von den Schäppsturm-Fetzern aus Hardthausen hat tiefe Ringe unter den Augen. Doch halt, das ist das Ergebnis von täuschend echt aussehender Schminkkunst. Topfit ist die siebenjährige Leonie. Sie darf für die Prinzessin einspringen, die offenbar etwas zu viel gefeiert hat. So sitzt sie stolz im offenen Wagen von KG Blau-Weiß aus Stuttgart und freut sich, dass es gleich los geht.