Fasching beim TSG Campus heizt den Narren ein

Steinheim - Ein buntes und schrilles Völkchen verwandelte die Blankensteinhalle am Samstag in eine Partymeile. Junge Erwachsene in origineller Bekleidung feierten bis in die frühen Morgenstunden und schwangen das Tanzbein zu launigen Coversongs, die die Band Campus auf der Bühne zum Besten gab. Ein Mann sah aus wie Schlagersänger Michael Wendler, ein anderer glich dem bekannten Filmpiraten Jack Sparrow nahezu bis aufs stark verfilzte Haar. Vor der Bühne hüpften einige Astronautinnen herum. Und eine Kuh mit Vollbart. Und eine Banane. Es herrschte famose Stimmung.