Fasching 2021/2022 Für Narren geht wieder wenig bis nichts

Flexibilität gefragt

Was die Veranstaltungen 2022 angeht – die Gloschd’r Hexa starten am 6. Januar in die Saison – will man seitens des Vereins noch abwarten. Alles werde sehr kurzfristig geschehen, Flexibilität sei gefragt. Eine „klassische Fasnet wird es auch 2022 nicht geben“, ist sich Dany Arnold sicher. „Es geht los, aber mit deutlich angezogener Handbremse.“