Fantasy Filmfest Nights in Stuttgart Gute böse Geschichten

Wenn Jacken Menschen töten

Doch auch das deutschsprachige Kino liefert starke Geschichten. So glänzt Franz Rogowski im Alpenland-Horror-Drama „Luzifer“ des Österreichers Peter Brunner als ein Kind gebliebener Mann, der mit seiner Mutter abgeschieden in den Alpen lebt. Peter Brunner zeichnet eine archaische Welt, in der ein irrationaler Religionsbezug das Handeln von Mutter und Sohn bestimmt und in der die Natur der rücksichtslosen Gier der Dorfbewohner unterworfen ist. Das Böse erscheint hier als aggressiv surrende Kameradrohne, die Alm-Wiesen kartografiert.