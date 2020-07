Fußball-Bundesliga ohne Zuschauer Fan-Rückkehr: Es droht Streit

Stuttgart - In den liberalen Niederlanden wurde der Anfang gemacht. Bereits im Juni verkündete die Politik ab September die Rückkehr zu Fußball mit Fans. Das Ganze mit einer gewiss schwer einzuhaltenden Auflage: Die Stadionbesucher dürfen weder schreien noch singen. Österreich zog nach, ehe am Dienstag Sachsen als erstes deutsches Bundesland den Weg freimachte für eine teilweise Rückkehr in den Normalzustand. Bundesligist RB Leipzig hat bereits ein Konzept für Spiele bis zu 20 000 Zuschauern erarbeitet. Unter anderem sollen nur personalisierte Tickets mit Namen und Handynummern vergeben werden, Maskenpflicht und feste Einlasszeiten sind Pflicht.