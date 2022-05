Fans feiern Star Wars-Tag auf Twitter „Sith happens – Happy Star Wars Day Everyone“

„Möge die Macht mit dir sein“ („May the force be with you“) – diesen Satz kennen nicht nur eingefleischte Star Wars-Fans. Und genau wegen dieses Satzes feiern Anhänger der Science-Fiction-Reihe am 4. Mai weltweit den Star Wars-Tag. Die fast identische Aussprache von „May the force“ und „May the fourth“ (4. Mai) hat Fans im Jahr 2001 im Toronto Underground Cinema dazu gebracht, zum ersten Mal den Star Wars-Tag zu feiern – und seitdem hat sich ein wahrer Kult um den 4. Mai entwickelt.