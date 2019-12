Fankneipe in Oberstenfeld Wo die Fanliebe gemeinsam zelebriert wird

„Mit der Schule war ich das erste Mal im Stadion. Das Erlebnis ist unvergessen geblieben“, erinnert sich der heute 41-Jährige zurück, der anschließend als Heranwachsender des Öfteren zu Spielen pilgerte. „Später habe ich in Heidelberg und Berlin gewohnt. Weg von zu Hause habe ich dann gemerkt, wie stark die Liebe zum VfB doch ist. Ich bin einfach Rot“, sagt er. Seit sechs Jahren besitzt er nun eine Dauerkarte, fiebert Woche für Woche mit mit seinem Verein – bei den Auswärtsspielen stets in der eigenen Kneipe in der Großbottwarer Straße in Oberstenfeld. „Da habe ich mir irgendwann gedacht: Wenn ich mich schon oute und in meinem Lokal ein riesiges Wappen aus Holz und Schals hängen habe, dann kann ich es auch gleich richtig machen“, so Marc Hellbach. Also stellte er einen Antrag beim VfB, am drittletzten Spieltag der Vorsaison kam ein Fan-Beauftragter dann zum Inspizieren vorbei. Danach gab es das Okay für den VfB Treff – seit Mitte November ist es nun offiziell.