Fanclub in Berlin Warum der VfB Stuttgart auch im Bundestag präsent ist

Der Fanclub hofft auf mehr Spiele unter der Woche

Doch schon beim gemeinsamen Fußball gucken wird es schwierig. Unter der Woche sind die Abgeordneten meist in Berlin. Am Wochenende haben sie andere parteiliche Verpflichtungen oder sind bei ihren Familien. „Mit den zwei Berliner Vereinen wäre es gerade eigentlich schön, in der Bundesliga zu sein“, sagt Tielesch. „Da hätten wir sicher was auf die Beine stellen können. Mit Freude habe ich jedoch registriert, dass der VfB während einer Sitzungswoche mittwochabends gegen Heidenheim spielt. Da werden wir was organisieren.“ Mehr Spiele unter der Woche würden dem Fanclub zu Gute kommen. „Wir setzen alles daran, dass der VfB schnell aufsteigt und dann hoffentlich auch bald wieder oben mitspielt. Internationale Spiele könnten wir hier zusammen gucken“, sagt Kühn und lacht.

Lesen Sie hier: Die Reise des VfB-Profis Philipp Förster in die Vergangenheit

Bevor es jedoch soweit kommt, muss das Team von Tim Walter erst einmal den Aufstieg in die Bundesliga klar machen. „Ich finde den Spielstil vom Trainer sehr begeisternd“, sagt Tielesch. „Vielleicht waren die vier Niederlagen gegen Wiesbaden, Kiel, Hamburg und Osnabrück ein Weckruf zur richtigen Zeit.“ Für Christian Kühn spielt bei jener Niederlagenserie auch der Druck eine Rolle. „Wir, die Politik machen und ebenfalls in der Öffentlichkeit stehen, wissen, wie schwierig das ist. Wenn man sieht, wie jung die VfB-Spieler teilweise sind, dann machen die einen super Job.“ Und auch Steffen Bilger findet, dass der VfB genug Potenzial im Kader hat, um aufzusteigen.

Auch Cem Özdemir gehört zum VfB-Fanclub

Der Aufstieg wäre auch für den neuen Präsidenten, der bei der Mitgliederversammlung am 15. Dezember gewählt wird, immens wichtig. Rund um die Frage, wer neuer VfB-Präsident wird, geisterte auch immer wieder der Name Cem Özdemir (Bündnis 90/Die Grünen) über die Mercedesstraße. Özdemir ist ebenfalls Mitglied im Bundestags-Fanclub. „Cem ist jemand, der mit Herzblut beim VfB ist. Er lebt den Verein“, sagt sein Parteifreund Kühn. „Wir haben immer wieder Witze darüber gerissen, dass er als Präsident gehandelt wird. Er hat sich ja schon geäußert, dass er bereit wäre etwas zu machen. Aber Leute, die am Verein nah dran sind, stehen in einer anderen Verantwortung.“