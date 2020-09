Corona-Testbetrieb So viele Fans dürfen zu Spielen des VfB Stuttgart ins Stadion

Dabei tanzen die Vereine und Politiker allerdings auf dem Drahtseil. Am DFB-Pokal-Wochenende lösten Bilder dicht gedrängter Fans unter anderem beim Spiel des VfB Stuttgart in Rostock vielerorts Unbehagen aus. In der Corona-Pandemie will der Fußball kein Negativbeispiel abgeben - und er will schon gar nicht den Eindruck vermitteln, alles sei ausgestanden.