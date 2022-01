Netzreaktionen zum VfB Stuttgart Mit GIFs und Memes gegen die Langeweile

Stuttgart - Man müsse den VfB schon lieben, um das „Gekicke“ wie ein Fan beim Kurznachrichtendienst Twitter schreibt, anzuschauen. Das Spiel am Samstagnachmittag in Fürth war jedenfalls kein Kracher – so viel steht fest. Im Tor landete kein einziger Ball und auch sonst ging es recht langweilig zu, da ist sich die Mehrheit der Fans im Netz einig.