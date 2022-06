Stuttgarter Kickers Fan-Reaktionen zu verpasstem Aufstieg: „Ganz wildes Spiel“

Aus der Traum: Die Stuttgarter Kickers haben am Dienstag gegen die Eintracht Trier 07 mit 1:1 zwar die Partie nicht verloren, aber den Kampf um den Aufstieg in die Regionalliga. Die Blauen hätten in der Aufstiegsrunde einen Sieg gebraucht und verbleiben damit in der nächsten Saison in der Oberliga.