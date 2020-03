Fan-Konflikt DFL gegen Kollektivstrafen - "Unsere Kurve" verärgert

"Kollektivstrafen haben im deutschen Fußball noch nie ein Problem gelöst", heißt es in einer ausführlichen Erklärung der DFL nach einer Präsidiumssitzung. Als "Ultima Ratio in absoluten Ausnahmefällen" könnten diese aber in sportgerichtlichen Verhandlungen zwischen DFB und Clubs nicht komplett ausgeschlossen werden. Die DFL will auf den DFB zugehen, um das grundsätzliche Gespräch unter anderem bezüglich Transparenz sowie Auslegung und damit auch Akzeptanz von Sanktionen zu suchen.