Fan-Aufruhr in der Fußball-Bundesliga Dialog oder Drohungen – wohin steuern der Fußball und seine Fans?

„Drastische Maßnahmen“

Der Zweitligist tritt am Montag zum Spitzenspiel gegen Arminia Bielefeld an – und auch die Stuttgarter Ultragruppen haben das Schreiben auf ihren Internetseiten veröffentlicht. Schon zuvor in dieser Woche hatte der Verein in Person des Präsidenten Claus Vogt und des Vorstandschefs Thomas Hitzlsperger das Gespräch sowohl mit diversen Fangruppen als auch mit den Verbänden gesucht. Im Lager der Anhänger ist von einer konstruktiven Atmosphäre die Rede. Die kritische Haltung der Ultrabewegung gegenüber Verbänden wie dem DFB wird am Montag vermutlich dennoch zum Ausdruck gebracht werden. Denn diese Kritik ist seit Tagen lauter denn je.