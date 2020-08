Familienunternehmen im Kreis Schwäbisch Hall Bei Thermo-Pack fallen 140 Jobs weg

Gaildorf - Thermo-Pack stellt die Produktion klassischer Standardfolien in Gaildorf (Kreis Schwäbisch Hall) ein und will sich künftig auf Anwendungen in der Pharmabranche konzentrieren. Die klassischen Standardfolien sollen Ende Oktober auslaufen, damit verlieren rund 140 Mitarbeiter ihre Jobs. Wie das Unternehmen mitteilt, stand das Werk bereits seit mehreren Jahren unter zunehmendem Wettbewerbsdruck. „Wir sind an einem Punkt angelangt, wo wir keine Perspektive mehr erkennen“, begründete es Bernd Hansen, Eigentümer des Familienunternehmens Thermo-Pack Kunststoff-Folien GmbH und Präsident der international agierenden Rommelag-Gruppe.