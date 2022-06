Kolumne „Familiensache“ Zelten im Tal der Tränen

Die Liste traumatischer Erlebnisse ist lang

Ich hasse Zelten aus tiefstem Herzen. Und ich habe so viele Gründe dafür. Ich weiß gar nicht, wo anfangen bei der Aufzählung? Am besten mit den traumatischen Erlebnissen. Meine erste und einzige Zeltfreizeit hatte ich - wie nun mein Sohn - als E-Jugendlicher mit dem Fußballverein. Fünf Tage Kupferzell. Aber vor allem fünf Nächte, in denen es im Hohelohekreis entweder unerträglich heiß war oder unerträglich laut, weil sich mal wieder direkt über meinem Zelt ein Tropengewitter entlud. Jedenfalls war in genau gar keiner Nacht an schlafen zu denken, während man stundenlang diesen furchtbaren Zeltgeruch in der Nase hat. Da will man doch nur noch zurück ins eigene Bett. In Zelten fließen viele Kindertränen.