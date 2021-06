Familienereignis Fußball-EM Leidenschaft

Die kritischsten Momente durchleben wir allerdings seit jeher bei den Spielen der deutschen Mannschaft. Und zwar immer dann, wenn es besonders spannend wird. Im Grunde also so gut wie immer. Während der junge Mann mit stoischer Ruhe nahezu unbeweglich die 90 Minuten vom Sofa aus verfolgt, gleiche ich einem Tiger im Käfig. Wenn’s ganz schlimm wird, verschwinde ich sogar für einen Moment in die Küche, um von dort aus nur zu hören, nicht zu sehen. Oder ich tänzel vor dem Bildschirm von einem Bein auf das andere.

Schweigen ist (Schwarz-Rot-)Gold

Zum Ärger meines Nachwuchskickers, der nicht nachvollziehen kann, warum man ein Fußballspiel nicht einfach ruhig im Sitzen anschauen kann. Und zwar wortwörtlich ruhig. Ginge es nach ihm, ist Schweigen das Gebot der Stunde. Keine Kommentare, kein Aufspringen, kein in die Händeklatschen, kein lauter Jubel. Einzig und allein die 89-jährige Oma darf ihrer Leidenschaft Ausdruck verleihen. Eine Großzügigkeit, die vermutlich dem Respekt vor dem Alter geschuldet ist – red ich mir zumindest ein.

Also werde ich mich auch am Dienstag beim Achtelfinal-Spiel der Deutschen – so gut es geht – zusammenreißen, um potenzielle Konflikte schon vor ihrem Entstehen zu entschärfen. Und erfreue mich einfach weiter möglichst still und leise an der gemeinsamen Leidenschaft von Mutter und Sohn, die einfach nur unterschiedlich ausgelebt wird.