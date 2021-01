Familienähnlichkeit bei den Royals Wie aus dem Gesicht geschnitten

Die Windsors in Großbritannien zum Beispiel: Sieht man sich etwa Bilder von „Queen Mum“ Elizabeth Bowes-Lyon als junge Frau an, fällt einem die Ähnlichkeit zu ihrer Urenkelin Prinzessin Eugenie auf. Prince Michael of Kent, ein Cousin der Queen, ist König George V. wie aus dem Gesicht geschnitten. In Prinzessin Charlotte, der Tochter von Prinz William und Herzogin Kate, sehen viele eine „kleine Queen“, wohingegen ihr kleiner Bruder Louis optisch jede Menge von der Middleton-Seite mitbekommen hat.