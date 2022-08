Familie Stegmaier feiert Zwei Jubiläen in Erdmannhausen

Geplapper und Gelächter

Den weiteren Kreisverlauf bilden Bäume sowie Rebstöcke, an denen 16 verschiedene Traubensorten – ein Steckenpferd von Horst Stegmaier. Vor ihnen erheben sich Zelte und Pavillons, die sich harmonisch bis zum Wohnhaus hin verteilen. Auf der Wiese, in diesem Jahr etwas Sommerhitze geschädigt, stehen alte Weinfässer und Stehtische, an denen fröhliches Geplapper und Gelächter sowie das Anstoßen von Gläsern zu vernehmen ist. Auf der Terrasse sorgen jeweils freitags, samstags und montags diverse Bands für die musikalische Umrahmung des Sommerfestes, das an diesem Samstagabend in vollem Gange ist: lasziv anmutende Blues und Soulmusik ertönt von der dreiköpfigen Band „The Love Jones“. Deren Bassist Michael Walter soll schon mit Aretha Franklin gespielt haben.