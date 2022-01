Familie Mark Keller schwärmt von seinen beiden Söhnen

Die beiden seien sein großes Glück, er habe sie "von Anfang an immer abgeknutscht". Gemeinsam mit Aaron und Joshua veröffentlicht Mark Keller auf einer Videoplattform Tanzvideos. "Der Bergdoktor" startet am Donnerstag (20. Januar) im ZDF in die 15. Staffel. Der 56-Jährige spielt darin die Rolle des Oberarztes Alexander Kahnweiler.