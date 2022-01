Falsche Informationen über Corona-Impfung Youtube sperrt erneut Video der Aktion #allesaufdentisch

Hamburg - Grund sei die „Verletzung der medizinischen Misinformations-Richtlinien“, teilte Google am Mittwoch auf Anfrage dem Evangelischen Pressedienst (epd) in Hamburg mit. Youtube habe klare Richtlinien, was auf der Videoplattform erlaubt sei und was nicht, hieß es weiter. Youtube ist eine Tochtergesellschaft von Google.