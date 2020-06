Fallzahlen USA mit neuem Rekord bei Corona-Neuinfektionen

VfB Stuttgart gegen Darmstadt 98

Pellegrino Matarazzo gibt Mario Gomez eine Startelfgarantie

Der VfB Stuttgart empfängt am Sonntag Darmstadt 98 zur abschließenden Partie in der 2. Fußball-Bundesligasaison 2019/20. Mario Gomez wird bei seinem letzten Spiel für die Schwaben von Anfang an spielen, wie Trainer Pellegrino Matarazzo bekannt gibt.