Fall Maddie Verdächtiger Deutscher bleibt in Haft

Ungeklärte Fälle werden aufgerollt

Damit ist klar, dass die Ermittler im Fall Maddie mehr Zeit bekommen, die Verdachtsmomente gegen den Deutschen zu erhärten. Christian B. wird von den Ermittlern verdächtigt, die dreijährige Madeleine McCann 2007 aus dem Ferienapartment ihrer Eltern an der Algarve entführt und getötet zu haben. Christian B. wird von den Ermittlern zwar nicht offiziell als Beschuldigter im Fall Maddie geführt, er steht aber im Mittelpunkt der Ermittlungsarbeit. Nachdem dies bekannt wurde, wurden die Ermittlungsakten bei mehreren ungeklärten Kindermorden in ganz Europa wieder aufgemacht. Inzwischen soll sich auch eine Irin bei der Polizei gemeldet haben, die in Christian B. den Täter einer Vergewaltigung zu erkennen glaubt, der sie ebenfalls in Portugal vor Jahren zum Opfer fiel.