Fall Inga Tochter seit 2015 vermisst - Mutter hofft auf neue Hinweise

"Vielleicht gibt es doch noch unausgesprochene Hinweise, die alles aus einem neuen Blickwinkel erscheinen lassen", sagte Victoria Gehricke der "Magdeburger Volksstimme". Nur wegen dieser Hoffnung gehe sie nun an die Öffentlichkeit. "Genau jetzt besteht die Chance, dass sich das Schicksal von Inga klären könnte." Die damals fünfjährige Inga verschwand am 2. Mai 2015. Das Mädchen aus Schönebeck hatte mit seiner Familie einen Ausflug nach Wilhelmshof bei Stendal gemacht. Bis heute ist unklar, was geschah.