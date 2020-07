Fairtrade-Projekt wird gut angenommen Schiller-Schokolade hat ihre Fans

Alles begann im Jahr 2017. Andrea von Smercek stellte sich die Frage. „Womit kann man den fairen Handel in Marbach in die Wirklichkeit holen?“ Kaum ein anderes Produkt vereint so viele Sympathien auf sich wie Schokolade, dachte sie. Und als auf einer Messe jemand das Wort „Schiller-Schokolade“ in den Mund nahm, war die Idee geboren: eine Tafel mit fair gehandelten Zutaten. Dazu zählen Rohrzucker von Kleinbauern in Paraguay sowie Kakao von Fairtrade-Kooperativen in Peru und der Dominikanischen Republik. Hergestellt in der Schweiz, vertreibt das Marbacher Unternehmen Naturata die Bio-Schokolade. „Das war eine glückliche Fügung“, sagt Andrea von Smercek, denn die Firma sei der wichtigste Partner für das Projekt.