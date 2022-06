Fahrzeugbau BMW legt Grundstein für Autofabrik in Ungarn

Das Unternehmen investiert mehr als eine Milliarde Euro in den Standort. Rund 1000 Beschäftigte sollen dort bis zu 150.000 vollelektrische Autos im Jahr bauen. Das künftig in Debrecen gefertigte Modell basiert auf einer für vollelektrische Fahrzeuge entwickelten Architektur und begründet die "Neue Klasse" von BMW, die danach konzernweit eingeführt wird. Sie soll dem Verkauf von Batterieautos einen Schub geben und sie so profitabel machen wie heute die Verbrenner.