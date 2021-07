Fahrt nach L’Isle-Adam Mit dem Kleinbus in die Partnerstadt

Strenge Coronaregeln im Reisebus

Eckhard Fischer vom Partnerschaftskomitee freut sich sehr, dass die Fahrt in die französische Partnerstadt voraussichtlich stattfinden soll. Er hatte etwas gebangt. Denn im Vorfeld waren die Interessenten, die üblicherweise an den Fahrten nach L’Isle- Adam teilnehmen, angesprochen worden. Und schnell hatte sich abgezeichnet, dass in diesem Jahr deutlich weniger Marbacher Interesse an einer Fahrt nach Frankreich haben – wegen Covid 19. „Normalerweise sind immer um die 50 Marbacher im Reisebus gefahren und noch mal zehn mit ihren Autos“, erinnert sich Fischer. Zwölf möchten im September 2021 gerne mit dem Auto fahren, weitere zwei mit dem TGV. 18 Marbacher, die sonst mit an Bord waren, möchten die Reise wegen des Virus in diesem Jahr erst gar nicht antreten – auch wenn das Interesse an den französischen Freunden noch immer da sei. Und gerade mal sieben Marbacher haben sich gemeldet, die die Reise wie in der Vergangenheit üblich mit dem Bus antreten wollen. Der Grund könnte sein, dass im Reisebus strenge Coronaregeln gelten: Die Passagiere müssen geimpft, getestet oder genesen sein, müssen die ganze Fahrt über Mundschutz tragen und ihren Sitzplatz hüten. Zudem wird die Bustoilette nicht geöffnet.